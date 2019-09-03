https://static.news.ru/photo/d36c5e82-ce52-11e9-9db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Борт авиакомпании «Россия», который должен был лететь из Самары в Ларнаку, задержался на шесть часов. Причиной стала трещина на переднем стекле второго пилота. Об этом сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

Авиарейс FV-5839 был задержан в аэропорту Курумоч города Самары из-за обнаруженной поломки, сказала она.

Борт готовился на вылет в Самаре. В ходе подготовки борта к вылету примерно в 6:45 (5:45 мск) обнаружена поломка, а именно образование трещины на переднем стекле второго пилота, — пояснила Фроловская.

Из Москвы был вызван дополнительный самолёт, который прибыл в Курумоч в 12:55 (11:55 мск) для отправки пассажиров к месту назначения. Таким образом, по данным прокуратуры, задержка вылета составила более шести часов, передаёт РИА Новости .

Информация об инциденте отправлена санкт-петербургскому транспортному прокурору для проведения проверки и решения вопроса о привлечении эксплуатанта к административной ответственности.

3 сентября рейс «Аэрофлота» Москва — Пекин столкнулся с самолётом Royal Flight в московском аэропорту Шереметьево, писал News.ru.