Ребёнок погиб при взрыве газа в жилом доме Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/e5a9370c-a144-11eb-95cc-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области.

При взрыве газа произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребёнок. Два человека ранены, — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, после взрыва возник пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время под завалами могут находиться люди. Судьба одного человека неизвестна.

Сейчас проводится эвакуация жильцов. Для их размещения подготовлен автобус. Причиной взрыва и пожара, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования

Сам дом кирпичный, двухподъездный, газифицирован. Его построили в 2015 году.

Ранее стало известно, что в Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. В результате инцидента разрушен также гаражный бокс, были повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.