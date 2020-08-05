Ребёнка раздавило плитой на детской площадке в Астрахани

СУ СК России по Астраханской области сообщило об инциденте на детской площадке в городе. Ребёнка насмерть раздавило бетонной плитой.
Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты, — цитирует сообщение РИА Новости.
По информации сотрудников правоохранительных органов, несовершеннолетний играл на детской площадке в дворе дома. Он взбирался по лестнице, которая крепилась к бетонной плите. Неожиданно она обломилась и обрушилась на него. От травм ребёнок скончался на месте.
На данный момент медики устанавливают детали происшествия. Остальные подробности неизвестны.
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