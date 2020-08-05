Ребёнка раздавило плитой на детской площадке в Астрахани

https://static.news.ru/photo/2aea150e-d75e-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

СУ СК России по Астраханской области сообщило об инциденте на детской площадке в городе. Ребёнка насмерть раздавило бетонной плитой.

Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты, — цитирует сообщение РИА Новости.

По информации сотрудников правоохранительных органов, несовершеннолетний играл на детской площадке в дворе дома. Он взбирался по лестнице, которая крепилась к бетонной плите. Неожиданно она обломилась и обрушилась на него. От травм ребёнок скончался на месте.

На данный момент медики устанавливают детали происшествия. Остальные подробности неизвестны.

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