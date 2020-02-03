https://static.news.ru/photo/8466f1ee-468e-11ea-9c3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Рязани подозревается в поджоге подростка. Инцидент произошёл 1 февраля в деревне Ухорское Спасского района Рязанской области.

Как сообщает областное управление Следственного комитета РФ, 41-летний мужчина облил бензином 17-летнего подростка, а затем поджёг. Когда на крики пострадавшего выбежали его родители и старший брат, подозреваемый ударил отца подростка трубой по голове, а мать облил бензином и тоже поджёг. Во время нападения мужчина был пьян.

Агрессора удалось остановить, пострадавших с ожогами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство трёх лиц. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Иваново поджёг чужой дом из-за боязни слежки.