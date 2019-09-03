https://static.news.ru/photo/3f78bbec-ce3b-11e9-9a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В двигатель самолёта авиакомпании Utair попала птица. Рейсы до Тюмени и Уфы, которые должен был выполнять этот самолёт, задержаны.

Рейсы Нижневартовск — Ханты-Мансийск — Тюмень и Нижневартовск — Уфа выполняются с задержкой, так как в воздухозаборник самолёта, который должен был выполнять эти рейсы, попала птица, — сообщили ТАСС в авиакомпании.

Перевозчик уже заменил этот борт резервным, прилетевшим из Сургута.

Как писал News.ru, пассажирский самолёт Airbus A-321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил жёсткую посадку в районе Малаховки после вылета. Экипаж эвакуировал всех пассажиров, жертв нет. Источник сообщил, что столкновение с птицей спровоцировало возгорание одного из двигателей.