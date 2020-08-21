Пропавшего демонстранта нашли мёртвым в лесу спустя 10 дней

https://static.news.ru/photo/f955c9e8-e4b9-11ea-b354-fa163e074e61_660.jpg Никита Кривцов Фото: vk.com

Демонстрант Никита Кривцов, пропавший 12 августа 2020 года, найден мёртвым в лесу.

Супруга Никиты Елена Кривцова сообщила, что её муж пропал, она искала его в больницах и тюрьмах, передаёт nn.by.

Ищу своего мужа. (...) Информации по задержанию нет, в списках тоже нет, — привели слова Елены на портале news.tut.by.

Она отметила, что последний раз его телефон был включён в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске.

Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что 28-летнего Никиту Кривцова нашли в лесу около улицы Парниковой в Партизанском районе Минска.

В правоохранительных органах сообщили, что смерть погибшего не носит криминальный характер, следов побоев нет.

Нет больше нашего папы... Вечная память... Мы тебя любим, — написала Елена Кривцова в Instagram.

По некоторым данным Никита Кривцов пропал после демонстрации, другие данные говорят о том, что погибший пропал по дороге на работу.

Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был ли он задержан или нет. Он 12-го августа перестал выходить на связь — и всё: человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным. <...> Мы только завтра поедем в морг, в милицию и будем всё узнавать. Я уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого, — привели слова Елены Кривцовой на портале Onliner.

Позже появилась информация, что полиция обнаружила следы побоев на теле Никиты Кривцова, сообщили на портале «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов. При этом Лукашенко заявил, что 60% фото пострадавших от действий правоохранителей при разгоне протестов постановочные.