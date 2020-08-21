Пропавшего демонстранта нашли мёртвым в лесу спустя 10 дней

Демонстрант Никита Кривцов, пропавший 12 августа 2020 года, найден мёртвым в лесу.
Супруга Никиты Елена Кривцова сообщила, что её муж пропал, она искала его в больницах и тюрьмах, передаёт nn.by.
Ищу своего мужа. (...) Информации по задержанию нет, в списках тоже нет, — привели слова Елены на портале news.tut.by.
Она отметила, что последний раз его телефон был включён в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске.
Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что 28-летнего Никиту Кривцова нашли в лесу около улицы Парниковой в Партизанском районе Минска.
В правоохранительных органах сообщили, что смерть погибшего не носит криминальный характер, следов побоев нет.
Нет больше нашего папы... Вечная память... Мы тебя любим, — написала Елена Кривцова в Instagram.
По некоторым данным Никита Кривцов пропал после демонстрации, другие данные говорят о том, что погибший пропал по дороге на работу.
Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был ли он задержан или нет. Он 12-го августа перестал выходить на связь — и всё: человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным. <...> Мы только завтра поедем в морг, в милицию и будем всё узнавать. Я уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого, — привели слова Елены Кривцовой на портале Onliner.
Позже появилась информация, что полиция обнаружила следы побоев на теле Никиты Кривцова, сообщили на портале «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов. При этом Лукашенко заявил, что 60% фото пострадавших от действий правоохранителей при разгоне протестов постановочные.