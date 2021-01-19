Прокуратура контролирует расследование по делу о лавине на Домбае

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В региональной прокуратуре Карачаево-Черкесии заявили, что сход лавины на курорте Домбай со склона горы Мусса-Ачитара был принудительным, но не контролировался специалистами, что привело к ситуации, угрожающей жизни множества людей, и гибели одного человека.

По предварительным данным, в понедельник около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда произвели выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара. Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее 19 января NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи со сходом лавины на Домбае. Прокуроры держат расследование на контроле.

По предварительным оценкам, под снежными завалами могли оказаться около 12 человек, однако пока единственной жертвой лавины стал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

В районе схода лавины продолжаются поисково-спасательные работы, хотя информации о пропавших людях нет и, по последним оценкам специалистов, никто больше не должен был попасть под лавину.