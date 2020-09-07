При обрушении на мраморном руднике в Пакистане погибли 12 человек

https://static.news.ru/photo/4c75af14-f1a1-11ea-a4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: naimashah6/twitter.com

Жертвами обвала шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана стали по меньшей мере 12 человек.

Инцидент произошёл 7 сентября в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли из-под завалов 12 тел рабочих. Также удалось обнаружить шестерых пострадавших, их доставили в больницу.

Помимо этого, без вести пропали ещё девять шахтёров. Их поиски продолжаются.

#BREAKING At least 11 people died, five were injured and nine are missing after a rockslide at a marble mine site in #Pakistan 's northwest tribal district of Mohmand on Monday, local media reported Tuesday. pic.twitter.com/z8GldIJ8m1 — CGTN (@CGTNOfficial) September 8, 2020

По словам заместителя комиссара местной полиции, количество погибших может возрасти. В связи с этим планируется подключить к поисковой операции спецтехнику и дополнительные отряды спасателей.

Ранее NEWS.ru писал, что обрушение шахты на юго-востоке Ирана привело к гибели по меньшей мере четверых человек. Ещё один человек госпитализирован. Инцидент произошёл в районе города Ходжедк, расположенного в провинции Керман.