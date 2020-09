При обрушении на мраморном руднике в Пакистане погибли 12 человек

Инцидент произошёл 7 сентября в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли из-под завалов 12 тел рабочих. Также удалось обнаружить шестерых пострадавших, их доставили в больницу.

Помимо этого, без вести пропали ещё девять шахтёров. Их поиски продолжаются.