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Происшествия

При обрушении на мраморном руднике в Пакистане погибли 12 человек

09:49, 08 сентября 2020
Фото: naimashah6/twitter.com

Жертвами обвала шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана стали по меньшей мере 12 человек.

Инцидент произошёл 7 сентября в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли из-под завалов 12 тел рабочих. Также удалось обнаружить шестерых пострадавших, их доставили в больницу.

Помимо этого, без вести пропали ещё девять шахтёров. Их поиски продолжаются.

По словам заместителя комиссара местной полиции, количество погибших может возрасти. В связи с этим планируется подключить к поисковой операции спецтехнику и дополнительные отряды спасателей.

Ранее NEWS.ru писал, что обрушение шахты на юго-востоке Ирана привело к гибели по меньшей мере четверых человек. Ещё один человек госпитализирован. Инцидент произошёл в районе города Ходжедк, расположенного в провинции Керман.

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