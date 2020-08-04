При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек

При обрушении конструкций моста на военных учениях в Еврейской автономной области (ЕАО) пострадали 18 человек.
В посёлке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек, — передаёт ТАСС слова источника в экстренных службах.
Все пострадавшие в результате происшествия, по словам собеседника, были направлены в госпиталь Хабаровска. В настоящее время уточняются причины случившегося. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.
ТАСС отмечает, что в администрации Смидовичского района региона подтвердили факт инцидента, а также информацию о пострадавших.
Как ранее писал NEWS.ru, глава муниципального округа в Дагестане «Бежтинский участок» Гусейн Хайбулаев сообщил о ДТП на территории республики. В результате происшествия травмы получили 11 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен