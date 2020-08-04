При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек

https://static.news.ru/photo/ec8c0514-d6f0-11ea-b3f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При обрушении конструкций моста на военных учениях в Еврейской автономной области (ЕАО) пострадали 18 человек.

В посёлке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек, — передаёт ТАСС слова источника в экстренных службах.

Все пострадавшие в результате происшествия, по словам собеседника, были направлены в госпиталь Хабаровска. В настоящее время уточняются причины случившегося. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.

ТАСС отмечает, что в администрации Смидовичского района региона подтвердили факт инцидента, а также информацию о пострадавших.

Как ранее писал NEWS.ru, глава муниципального округа в Дагестане «Бежтинский участок» Гусейн Хайбулаев сообщил о ДТП на территории республики. В результате происшествия травмы получили 11 человек.