Пожарные локализовали возгорание сухой травы в 15 га в Воронежской области

https://static.news.ru/photo/7db7fa3a-0017-11eb-9827-fa163e074e61_660.jpg Фото: 36.mchs.gov.ru

Возгорание сухой травы в селе Троицкое Воронежской области локализовано на площади 15 га, огонь повредил десять нежилых строений на площади 700 квадратных метров, следует из сообщения пресс-службы МЧС России.

Пожар в Воронежской области локализован на площади 15 га. Огнём повреждено 10 нежилых строений на площади 700 кв. метров, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Также в ведомстве проинформировали, что к тушению пожара были привлечены 66 человек и 25 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что сильный взрыв произошёл на автомойке в Сочи на улице Донской в Центральном районе курорта, неподалёку от торгового центра «Моремолл».

Рядом с этим местом также расположены остановка общественного транспорта и несколько небольших магазинов.