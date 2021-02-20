Последнее слово Навального в процессе по делу о клевете: текстовый онлайн

Бабушкинский суд продолжает рассматривать дело о клевете на ветерана Игната Артёменко в отношении Алексея Навального. 20 февраля в 14:00 оппозиционер должен выступить с последним словом. Возможно, сегодня же судья вынесет своё решение. Дело возбудили летом 2020 года. Рассмотрение должно было начаться ещё в августе, однако его отложили из-за отравления оппозиционера. В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). На прошлой неделе суд успел допросить ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука ветерана в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. На предыдущем заседании состоялись прения сторон, прокурор Екатерина Фролова попросила назначить политику штраф в размере 950 тысяч рублей, выделить материалы из уголовного дела и направить их для проверки в СК по заявлению потерпевшего Артёменко, а также проверить оскорбительные высказывания со стороны Навального в адрес судьи и гособвинителя. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.