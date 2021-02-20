Последнее слово Навального в процессе по делу о клевете: текстовый онлайн

Мосгорсуд в 10:00 начинает рассмотрение апелляции адвокатов Алексея Навального на решение Симоновского суда Москвы о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». 2 февраля суд удовлетворил представление ФСИН и приговорил оппозиционного политика к 3,5 года реального лишения свободы. С учётом отбытого домашнего ареста Навальный должен отсидеть в колонии два года и восемь месяцев. В 2014 году он был признан виновным в совершении мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализации денежных средств, приобретённых преступным путём. Согласно приговору суда, в 2008-м Алексей и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн рублей. В то же время сторонники Навального, а также многие наблюдатели считают уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным. Апелляция будет рассматриваться на выездном заседании Мосгорсуда в здании Бабушкинского суда. Такое решение было принято потому, что в этом суде проходят слушания по другому делу Навального — о клевете на ветерана. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

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