Полиция проверяет 13 человек на причастность к переводу террористам 8 млрд

https://static.news.ru/photo/67313670-031c-11eb-b7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские силовики проводят проверку по факту перечисления 8 млрд рублей на финансирование запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что проверяется группа из 13 человек. По оперативным данным, с февраля 2015 года по март 2019 года её члены по указанию эмиссара «Исламского государства», который находится за рубежом, перевели через мобильный банк около 8 млрд рублей на счета возможного организатора финансирования террористов.

Собеседник агентства отметил, что подозреваемый в финансировании терроризма по фамилии Бегиев был арестован в марте 2019 года по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

NEWS.ru писал, что в марте ФСБ разоблачила «благотворителей», собравших для «Исламского государства» 2 млн рублей. Члены террористической ячейки действовали в трёх регионах России.