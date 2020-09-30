Полиция проверяет 13 человек на причастность к переводу террористам 8 млрд

Российские силовики проводят проверку по факту перечисления 8 млрд рублей на финансирование запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».
Источник в правоохранительных органах
Собеседник агентства отметил, что подозреваемый в финансировании терроризма по фамилии Бегиев был арестован в марте 2019 года по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
NEWS.ru писал, что в марте ФСБ разоблачила «благотворителей», собравших для «Исламского государства» 2 млн рублей. Члены террористической ячейки действовали в трёх регионах России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен