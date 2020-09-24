Полиция ищет второго подозреваемого в убийстве девочки

https://static.news.ru/photo/0e1d6250-fec3-11ea-ae92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший сожитель матери может быть причастен к убийству девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы и якобы пришёл к женщине.

Мать девочки не пустила назад экс-приятеля, после чего, по неподтверждённым данным, он пригрозил ей отыграться на дочери, сообщает Пятый канал. Официально известно, что на данный момент полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве школьницы.

Также, по сообщению издания, на месте обнаружения тела девочки найдены мужская одежда, в том числе джинсы. По следу злоумышленника была пущена служебная собака.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Тело школьницы, которая не вернулась с уроков домой, было найдено в безлюдном месте посёлка.