Покусанный собаками москвич показал последствия нападения

17-летний юноша, которого искусала стая бродячих собак на севере Москвы, рассказал подробности о нападении и показал следы укусов, передаёт газета «Известия». Ранее сообщалось, что стая напала на несовершеннолетнего молодого человека и девушку, им пришлось пройти курс уколов от бешенства. За день до инцидента собаки напали на тётю подростка.

Вечером я вышел в магазин за хлебом, я шёл в наушниках, увидел вдалеке, как лают собаки, развернулся, пошёл в обратную сторону, чтобы на меня не напали животные, не почувствовали мой страх и не покусали меня. После чего я почувствовал, что в мою ногу упирается одна, вторая, третья собака, — сказал молодой человек.

По словам пострадавшего, ему удалось отбиться от собак. После инцидента он обратился в управу района.

В январе 2021 года в России произошло сразу несколько случаев нападения бездомных собак на людей. В Забайкалье бездомные животные насмерть загрызли семилетнюю девочку.

На ситуацию обратили внимание власти. В частности, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бездомных собак. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.