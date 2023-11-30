Похитили ради выкупа. Где и как нашли второклассницу из Калужской области? Пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка найдена живой

Фото: СУ СК России по Калужской области

Местонахождение пропавшей в Козельске восьмилетней девочки установлено. Ребенок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра, сообщает пресс-служба СУ СКР по Калужской области. Что об этом известно?

Когда и кто сообщил о похищении второклассницы

В пресс-службе Следственного комитета по Калужской области сегодня днем рассказали, что 29 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже в Козельске восьмилетней школьницы от матери ребенка.

«После обеда девочка вышла из школы и домой не вернулась. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело», — говорилось в сообщении СК РФ.

Отмечалось, что следователи по особо важным делам и криминалисты следственного управления проводили следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств пропажи ребенка и установление ее местонахождения.

«Для организации работы следственной группы на месте происшествия в Козельске находится исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Калужской области Марк Харламов. Поиски ребенка также ведут сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда „ЛизаАлерт“», — рассказали в СК РФ по Калужской области.

По информации Telegram-канала SHOT, предположительные похитители требовали от матери ребенка выкуп в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте.

«Кроме этого, похитители рекомендовали родителям отказаться от идеи идти в полицию. Тем не менее мама все-таки позвонила по номеру 02 и рассказала об исчезновении дочери», — говорилось в публикации.

Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что взял ситуацию с похищением ребенка на личный контроль.

«Держу ситуацию на контроле. Работы по поиску восьмилетней девочки и выявлению обстоятельств ее исчезновения идут. Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого предпринимаются. К поискам ребенка подключились волонтеры», — заявил он.

Фото: СУ СК России по Калужской области

Кого подозревали в похищении девочки

По данным Telegram-канал SHOT, сотрудники правоохранительных органов проверяли отца школьницы на причастность к ее похищению. Известно, что он в данный момент находится за решеткой за мошенничество. При этом мужчина привлекался к ответственности и раньше — за угон, кражу, мошенничество в сфере кредитования и другие преступления, поэтому мог удаленно организовать похищение второклассницы.

«Также прорабатываются версии, что к похищению второклассницы, наоборот, может быть причастен кто-то из жертв ее отца-мошенника», — отмечает SHOT.

Предположительно, ребенка похитили в тот момент, когда ее отцу в местном суде зачитывали очередной приговор.

«Вчера 37-летнего Михаила М. задержали и привезли в суд, где ему выносили новый приговор по статье „Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств“», — говорилось в публикации SHOT.

Где была найдена пропавшая школьница

Вечером 30 ноября в пресс-службе СУ СКР по Калужской области сообщили, что ребенок был найден и доставлен в больницу.

«В настоящее время девочку сопровождают в следственный отдел Следственного комитета в Козельске, где с ней будут работать следователи регионального следственного управления СК. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в региональном СК РФ.

По данным Telegram-канал SHOT, ребенка обнаружили местные жители в городе Белеве Тульской области. Она была найдена живой и здоровой, на теле травм не выявлено. Других подробностей пока нет.

В СК РФ пояснили, что расследование уголовного дела по данному факту продолжается.

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