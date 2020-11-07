«Погиб как герой»: очевидец рассказал о крушении самолёта ведущего НТВ

https://static.news.ru/photo/865e1e88-218e-11eb-9530-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, погибший при крушении самолёта в Подмосковье, до последнего пытался увести машину от людей. Об этом рассказал очевидец трагедии Сергей Выжутович.

По его словам, в момент падения самолёт был малоуправляем. Свидетель считает, что Колтовой погиб героически.

Как герой погиб. Видно, что старался в поле сесть. Не знаю, что они ощущали в последний момент, когда понимали, что самолёт падает. Скорость низкая, он уже неуправляемый — раз и в землю воткнулся, — приводит слова Выжутовича телеканал «360».

Очевидец отметил, что после падения самолёт загорелся, бак взорвался позже. Пожар продолжался 15 минут. Выжутович находился рядом с местом крушения и снял видео уже догоравшего самолёта. Он видел тела погибших — спастись в этой ситуации, утверждает он, было невозможно.

Ранее, как писал NEWS.ru, ещё один очевидец событий рассказал о «странном» поведении самолёта перед крушением. По словам мужчины, он сидел в автомобиле и разговаривал по телефону, когда увидел в небе спортивный самолёт, который заинтересовал его непривычным полётом — его болтало в воздухе в разные стороны.