Подросток выпал из окна дома в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге из окна жилого дома с шестого этажа выпала 13-летняя девочка.
Она госпитализирована в тяжёлом состоянии,
Отмечается, что подростка пытался поймать прохожий мужчина, однако он также получил повреждения. Медики оказывают ему помощь. Подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал, что 3 июня в Санкт-Петербурге из окна квартиры на 12-м этаже выпала трёхлетняя девочка. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностировали сильные травмы головы, перелом бедра, ушиб почек, лёгких и разрыв селезёнки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие полагает, что трагедия могла случиться по недосмотру родителей.
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