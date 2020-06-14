Подросток выпал из окна дома в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/bdb61804-ae7f-11ea-a700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге из окна жилого дома с шестого этажа выпала 13-летняя девочка.

Она госпитализирована в тяжёлом состоянии, сообщает портал РЕН ТВ.

Отмечается, что подростка пытался поймать прохожий мужчина, однако он также получил повреждения. Медики оказывают ему помощь. Подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что 3 июня в Санкт-Петербурге из окна квартиры на 12-м этаже выпала трёхлетняя девочка. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностировали сильные травмы головы, перелом бедра, ушиб почек, лёгких и разрыв селезёнки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие полагает, что трагедия могла случиться по недосмотру родителей.