Под Пермью из цистерны вылилось 60 тонн топлива

https://static.news.ru/photo/25ec60d8-5e2d-11eb-b59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 59.mchs.gov.ru

На железной станции Кунгур Пермского края произошёл разлив легковоспламеняющейся жидкости. На железную дорогу из цистерны вылилось 60 тонн газолина. Сотрудники МЧС утечку уже устранили.

Информация о разливе газолина и объявленном в связи с этим режиме ЧС изначально появилась в соцсетях. Однако, как сообщили «АиФ Прикамье» в МЧС по Пермскому краю, режим ЧС в Кунгуре не вводился и движение поездов не останавливалось.

Прибывшими на место происшествия пожарно-спасательными подразделениями на месте утечки была создана пенная подушка. Организованы условия безопасности для жителей. Утечка ликвидирована специалистами Пермского территориального подразделения «Экоспас». В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Движение поездов не останавливалось, — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

О масштабах утечки в МЧС не сообщили.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года в районе Харьягинского месторождения в Ненецком округе произошла утечка нефтесодержащей жидкости. Власти округа сообщили, что по информации ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на место, где произошла разгерметизация трубы, направлены формирования для ликвидации последствий инцидента. При этом причины прорыва и масштабы последствий уточняются.

Это не первый случай в регионе за последнее время. В октябре после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колва образовалась радужная плёнка.