Утечка на нефтяном месторождении произошла в Ненецком округе

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В районе Харьягинского месторождения в Ненецком округе произошла утечка нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Место утечки нефтесодержащей жидкости находится на безопасном расстоянии от населённых пунктов и водных объектов, — цитирует сообщение РИА Новости.

Власти округа добавили, что по информации ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на место, где произошла разгерметизация трубы, направлены формирования для ликвидации последствий инцидента. При этом причины прорыва и масштабы последствий уточняются.

Это не первый случай в регионе в этом году. Ранее утечка на том же месторождении произошла в октябре. Тогда после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колва образовалась радужная плёнка.

МЧС республики отчиталось об установке боновых заграждений на пути разлившихся нефтепродуктов. Было возбуждено уголовное дело и введён режим ЧС.

29 мая в Норильске произошла авария. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

В свою очередь в Росрыболовстве отметили, что авария на ТЭЦ в Норильске нанесла водным биологическим ресурсам ущерб, в материальном выражении равный 3,5 млрд рублей, однако главная претензия ведомства не связана с деньгами. Виновники ЧП должны заняться восстановлением запасов рыбы, писал NEWS.ru.