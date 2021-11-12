Под Оренбургом полиция ищет убийцу молодой девушки и её ребёнка

Правохранители Оренбургской области разыскивают убийцу молодой девушки и её ребёнка. Их тела были найдены в квартире в селе Кваркино. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Страшная находка была совершена 12 ноября. Сообщается, что в квартире жилого дома в селе Кваркино Оренбургской области были найдены тела 20-летней хозяйки и её трёхлетнего ребёнка. Тела имели признаки криминального характера наступления смерти в виде колото-резаных ран на девушке и удушья на ребёнке, сообщили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье об «убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Следствие располагает данными о причастном к совершению преступления гражданине. Принимаются меры к установлению его местонахождения.

Ранее Александр Лазарев, обвиняемый в убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области, сознался ещё в одном преступлении — в августе 2021 года он совершил изнасилование.