Под Оренбургом полиция ищет убийцу молодой девушки и её ребёнка

Правохранители Оренбургской области разыскивают убийцу молодой девушки и её ребёнка. Их тела были найдены в квартире в селе Кваркино. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Страшная находка была
Возбуждено уголовное дело по статье об «убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
Следствие располагает данными о причастном к совершению преступления гражданине. Принимаются меры к установлению его местонахождения.
Ранее Александр Лазарев, обвиняемый в убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области, сознался ещё в одном преступлении — в августе 2021 года он совершил изнасилование.