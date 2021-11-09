Убийца студенток в Гае признался ещё в одном преступлении
Сергей Попов
Сергей Попов
15:29, 09 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Александр Лазарев, обвиняемый в убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области, сознался ещё в одном преступлении — в августе 2021 года он совершил изнасилование. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР Дмитрий Анненков. Интервью с ним опубликовано на сайте ведомства.
По его словам, Лазарев намеревался убить потерпевшую, но «не сложились обстоятельства». Девушка же, избежав смерти, в полицию обращаться не стала.
Сотрудник СКР также рассказал, что Лазарев не был знаком со студентками до их убийства.
Он абсолютно посторонний для них был человек, ничто в этот вечер их связать не должно было <...>, просто их заметил, так звёзды сошлись, — отметил он.
Ранее сообщалось, что следствие предъявило Лазареву обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в убийстве двух и более лиц, сопряжённом с изнасилованием. Он признал вину и показал, как совершал данное преступление. В настоящее время он находится под арестом.
Лазарева задержали 3 октября. Сначала он пытался скрыться от сотрудников полиции на автомобиле, а затем, бросив его, решил бежать, но был пойман.
Тела трёх девушек 17, 18 и 19 лет со следами насильственной смерти были обнаружены в Гае 30 сентября в квартире одного из домов. Они были уроженками Башкирии и учились в местном медицинском колледже.