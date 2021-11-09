Убийца студенток в Гае признался ещё в одном преступлении

Александр Лазарев, обвиняемый в убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области, сознался ещё в одном преступлении — в августе 2021 года он совершил изнасилование. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР Дмитрий Анненков. Интервью с ним опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, Лазарев намеревался убить потерпевшую, но «не сложились обстоятельства». Девушка же, избежав смерти, в полицию обращаться не стала.

Сотрудник СКР также рассказал, что Лазарев не был знаком со студентками до их убийства.

Он абсолютно посторонний для них был человек, ничто в этот вечер их связать не должно было <...>, просто их заметил, так звёзды сошлись, — отметил он.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило Лазареву обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в убийстве двух и более лиц, сопряжённом с изнасилованием. Он признал вину и показал, как совершал данное преступление. В настоящее время он находится под арестом.

Лазарева задержали 3 октября. Сначала он пытался скрыться от сотрудников полиции на автомобиле, а затем, бросив его, решил бежать, но был пойман.

Тела трёх девушек 17, 18 и 19 лет со следами насильственной смерти были обнаружены в Гае 30 сентября в квартире одного из домов. Они были уроженками Башкирии и учились в местном медицинском колледже.