Питерский школьник зарезал родную бабушку

Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего школьника за убийство своей бабушки.
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Издание отмечает, что о происшествии сообщил некий мужчина. Он позвонил в полицию и рассказал, что днём ранее подросток убил свою бабушку. Также известно, что молодой человек уже ранее задерживался за разбой.
Как писал ранее NEWS.ru, 7 ноября в Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на членов своей семьи. Он стрелял в бабушку, дедушку и мать, а также напал на шестилетнюю сестру. Школьник выстрелил бабушке в висок, а дедушке — в руку. Он стрелял из травматического пистолета, поэтому никто не погиб. У маленькой сестры ножевая рана в области шеи. Пострадавшие были госпитализированы. Девочка — в тяжёлом состоянии.