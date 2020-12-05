Питерский школьник зарезал родную бабушку

https://static.news.ru/photo/20fa81f2-36d4-11eb-b332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего школьника за убийство своей бабушки.

Как сообщил порталу 78.ru источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл 3 декабря в квартире пожилой женщины на проспекте Гагарина в Московском районе города. По предварительным данным, десятиклассник пришёл в гости к своей 71-летней бабушке. Между ними произошла ссора, в ходе которой подросток схватил нож и нанёс женщине несколько ударов. Пенсионерка скончалась на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Издание отмечает, что о происшествии сообщил некий мужчина. Он позвонил в полицию и рассказал, что днём ранее подросток убил свою бабушку. Также известно, что молодой человек уже ранее задерживался за разбой.

Как писал ранее NEWS.ru, 7 ноября в Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на членов своей семьи. Он стрелял в бабушку, дедушку и мать, а также напал на шестилетнюю сестру. Школьник выстрелил бабушке в висок, а дедушке — в руку. Он стрелял из травматического пистолета, поэтому никто не погиб. У маленькой сестры ножевая рана в области шеи. Пострадавшие были госпитализированы. Девочка — в тяжёлом состоянии.