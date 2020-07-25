Падение автокрана в Москве привело к гибели рабочего

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Мать новорождённого ребёнка, которого украли из роддома города Сальска в Ростовской области, рассказала журналистам подробности происшествия.

Женщина, которая его забрала, она стучалась к нам с вечера в окно, — рассказала пострадавшая Наталья Русикова. По её словам, похитительница якобы звала свою сестру Алёну. Мать младенца считает, что...