Происшествия

Падение автокрана в Москве привело к гибели рабочего

19:29, 25 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба экстренных служб столицы сообщила о гибели рабочего. Причиной стало падение автокрана на стройке в Москве.

На стройплощадке Метростроя произошло опрокидывание автокрана, один человек погиб, — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, происшествие случилось в ТиНАО, на 42 км МКАД.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что в Набережных Челнах на стройплощадке произошло ЧП. Из-за сильного ветра с дождём рухнул башенный кран.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях