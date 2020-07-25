Падение автокрана в Москве привело к гибели рабочего

Пресс-служба экстренных служб столицы сообщила о гибели рабочего. Причиной стало падение автокрана на стройке в Москве.
На стройплощадке Метростроя произошло опрокидывание автокрана, один человек погиб, —
цитируетсообщение РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, происшествие случилось в ТиНАО, на 42 км МКАД.
Ранее NEWS.ru информировал о том, что в Набережных Челнах на стройплощадке произошло ЧП. Из-за сильного ветра с дождём рухнул башенный кран.
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