В Симферополе пациент напал с ножом на врача скорой помощи

Мужчина напал с ножом на врача скорой помощи в Симферополе. Он нанёс медику удар в область шеи, сообщили в пресс-службе крымского Центра медицины катастроф.
Инцидент произошёл днём 26 июля.
Бригада была вызвана к 33-летнему пациенту в связи с «неправильным и агрессивным поведением». Вызов поступил в 13:08 в оперативно-диспетчерский отдел Симферопольской станции скорой медицинской помощи.
Когда врачи зашли в квартиру, пациент «неожиданно и очень быстро» напал на медика с ножом. Остальные члены бригады среагировали оперативно, зафиксировав дебошира,
Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в симферопольскую клиническую больницу № 6. Он находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, два человека пострадали от действий неизвестного злоумышленника. Мужчина начал кричать, чтобы к нему никто не подходил, и брызнул газом из баллончика в лицо матери и её ребёнку-инвалиду.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен