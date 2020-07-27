В Симферополе пациент напал с ножом на врача скорой помощи

https://static.news.ru/photo/2716f324-d01b-11ea-bb67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина напал с ножом на врача скорой помощи в Симферополе. Он нанёс медику удар в область шеи, сообщили в пресс-службе крымского Центра медицины катастроф.

Инцидент произошёл днём 26 июля.

Бригада была вызвана к 33-летнему пациенту в связи с «неправильным и агрессивным поведением». Вызов поступил в 13:08 в оперативно-диспетчерский отдел Симферопольской станции скорой медицинской помощи.

Когда врачи зашли в квартиру, пациент «неожиданно и очень быстро» напал на медика с ножом. Остальные члены бригады среагировали оперативно, зафиксировав дебошира, рассказали в организации.

Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в симферопольскую клиническую больницу № 6. Он находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, два человека пострадали от действий неизвестного злоумышленника. Мужчина начал кричать, чтобы к нему никто не подходил, и брызнул газом из баллончика в лицо матери и её ребёнку-инвалиду.