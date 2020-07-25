В Москве мужчина распылил газовый баллон в лицо ребёнку-инвалиду

https://static.news.ru/photo/531c8e88-cf4f-11ea-8a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.L. Sousa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Женщина и её ребёнок с нарушениями здоровья пострадали от действий неизвестного злоумышленника в столице.

На проспекте 60-летия Октября мужчина начал кричать, чтобы к нему никто не подходил, и брызнул газом из баллончика в лицо матери и её ребёнку-инвалиду.

Один из очевидцев решил задержать агрессивного прохожего, но тот стал угрожать ему битой, а затем скрылся в неизвестном направлении. Женщина и ребёнок от госпитализации отказались, а полицейские сейчас разыскивают напавшего на семью, передаёт телеканал РЕН-ТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее в столице мужчина выпал из багажника мчащегося автомобиля и попал на видео.