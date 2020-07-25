В Москве мужчина распылил газовый баллон в лицо ребёнку-инвалиду

Женщина и её ребёнок с нарушениями здоровья пострадали от действий неизвестного злоумышленника в столице.
На проспекте 60-летия Октября мужчина начал кричать, чтобы к нему никто не подходил, и брызнул газом из баллончика в лицо матери и её ребёнку-инвалиду.
Один из очевидцев решил задержать агрессивного прохожего, но тот стал угрожать ему битой, а затем скрылся в неизвестном направлении. Женщина и ребёнок от госпитализации отказались, а полицейские сейчас разыскивают напавшего на семью,
Как писал NEWS.ru, ранее в столице мужчина выпал из багажника мчащегося автомобиля и попал на видео.
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