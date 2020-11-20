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Отец ведущего Колтового высказался о романе сына с погибшей пассажиркой

23:59, 20 ноября 2020 144
Александр Колтовой и Лера Кудрявцева Александр Колтовой и Лера Кудрявцева Фото: vk.com/zvezdyntv

Отец популярного телеведущего Александра Колтового, разбившегося на самолёте 7 ноября, ответил на слухи о романе сына с летевшей с ним женщиной. Наталья Климова — бывшая супруга известного бизнесмена — была в тот роковой день на борту легкомоторного самолёта и тоже погибла.

Отец ведущего «ДНК», а после — «Звёзды сошлись» на НТВ отказался верить в эти слухи.

Нет, я в это не верю. Ничего не буду объяснять!цитирует слова Алексея Брониславовича KP.RU.

Причиной слухов о том, что между женатым Колтовым и его спутницей было нечто большее, чем просто дружба, стало то, что ведущий вписал в лётный журнал аэродрома Маячково Наталью Климову как свою жену. Поэтому изначально СМИ сообщили о гибели Александра Колтового и его супруги, и только потом стало известно, что жена ведущего жива.

К тому же собственный источник издания в следственных органах охарактеризовал отношения погибших как «постельные». На это, по его словам, указывают «некоторые сведения».

Ранее NEWS.ru сообщал, что последний выпуск программы «Звёзды сошлись» с участием Александра Колтового показали в эфире НТВ. Съёмки прошли 6 ноября, а на следующий день телеведущий погиб в авиакатастрофе.

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