Отец подрывника из Серпухова объяснил наличие оружия в доме
Отец подрывника из Серпухова заявил, что у подростка не было доступа к оружию
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:19, 14 декабря 2021
Автомобиль Следственного комитета РФ у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, где на территории православной классической гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского произошёл подрыв самодельного взрывного устройстваФото: Максим Григорьев/ТАСС
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Устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря юноша не увлекался оружием, тем более что к гаражу, в котором оно хранилось, у молодого человека доступа не было, пояснил его отец Андрей Струженков. Он уточнил, что такое пневматическое оружие находится в свободной продаже, пишет «360».
Оружием он не увлекался. К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся, — подчеркнул мужчина.
Он отметил, что ничего не знает о состоянии сына, так как ему «никто ничего не говорит». По словам отца подрывника, сын не рассказывал ему о проблемах в школе или с одноклассниками.
Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. Данные о количестве пострадавших разнятся: некоторые СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают о 12 пострадавших, но Следственный комитет России и Минздрав области утверждают о семи пострадавших детях. Самому нападавшему при взрыве оторвало ногу.
Ранее виновник инцидента в Серпухове рассказал, почему пошёл на преступление. По его словам, он давно мечтал совершить массовое убийство. При этом у него не было ненависти ни к прежним учителям, ни к самим детям, ни к религии.