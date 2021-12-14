Отец подрывника из Серпухова объяснил наличие оружия в доме

Автомобиль Следственного комитета РФ у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, где на территории православной классической гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского произошёл подрыв самодельного взрывного устройства

Устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря юноша не увлекался оружием, тем более что к гаражу, в котором оно хранилось, у молодого человека доступа не было, пояснил его отец Андрей Струженков. Он уточнил, что такое пневматическое оружие находится в свободной продаже, пишет «360».

Оружием он не увлекался. К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся, — подчеркнул мужчина.

Он отметил, что ничего не знает о состоянии сына, так как ему «никто ничего не говорит». По словам отца подрывника, сын не рассказывал ему о проблемах в школе или с одноклассниками.

Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. Данные о количестве пострадавших разнятся: некоторые СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают о 12 пострадавших, но Следственный комитет России и Минздрав области утверждают о семи пострадавших детях. Самому нападавшему при взрыве оторвало ногу.

Ранее виновник инцидента в Серпухове рассказал, почему пошёл на преступление. По его словам, он давно мечтал совершить массовое убийство. При этом у него не было ненависти ни к прежним учителям, ни к самим детям, ни к религии.