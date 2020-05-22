Оставшегося на свободе фигуранта дела о пожаре посадили на самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/da5260a0-9c5d-11ea-9d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Шадрин

Фигурант дела о пожаре в пансионате «Третий возраст» Александр Колодный приехал в суд на избрание меры пресечения в защитном костюме из-за болезни дочери, у которой заподозрили коронавирус. Об этом NEWS.ru сообщил его адвокат Александр Шадрин.

Сегодня следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Колодного. Это было очень неожиданно для всех участников расследования, всё происходило стремительно, говорит адвокат.

Вчера у его шестилетней дочери поднялась температура, вызвали педиатра. Она заподозрила коронавирус и вынесла предписание о самоизоляции и ребёнку, и родителям. Я сообщил об этом следователю, показал предписание. И, видимо, они решили, что мы пытаемся их обмануть, что Саша пытается скрыться. Они объявили его в розыск, сегодня утром приехали домой с обыском, потом повезли в поликлинику делать тест, надели этот костюм химзащиты. Тест был отрицательный, и они сразу поехали в суд с ходатайством об аресте, - рассказывает адвокат.

Обвинение Колодному предъявили 18 мая. Ему вменяют ч.3 статьи 219 УК («нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Александр работал техником в пансионате для пожилых людей «Третий возраст», но в последнее время на четверть ставки работал инженером. На основании этого против него возбудили дело. Мужчина своей вины не признает. Адвокат Шадрин добавляет, что изначально следователи собирались просить для Колодного домашний арест, но позже почему-то стали требовать признательных показаний под угрозой ареста.

В итоге Пресненский суд отказался заключать подсудимого под стражу. При этом отказал и адвокату, который попросил о домашнем аресте. Таким образом, Колодный останется под подпиской о невыезде, которую избрал ему следователь после суда.

Адвокат Шадрин говорит, что он и его подзащитный были в шоке от происходящего, в том числе были удивлены вынесенному решению. Защитник предполагает, что судьям просто надоело, что следователи приходят с необоснованными ходатайствами, а в этот раз ещё и привели в суд потенциально заражённого.

Он добавил, что теперь они ожидают штраф о нарушении самоизоляции, который планируют обжаловать.

Пожар в пансионате «Третий возраст» произошёл в апреле. Жертвами стали уже десять человек, ещё несколько пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже пансионата.

Ранее NEWS.ru писал о том, что СК возбудил ещё одно дело после пожара в доме престарелых в Москве.