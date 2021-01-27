Опубликовано видео с места обрушения крыши воинской части в Можайске

https://static.news.ru/photo/291959e8-60a1-11eb-b659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео vk.com

Видео с территории воинской части в Можайске, где произошло обрушение части навеса, опубликовали в Сети.

На кадрах видно, что на территории части всё спокойно. Проехало несколько автобусов, один из которых привёз людей, а другой — забрал. Автомобилей скорой или других экстренных служб, а также спецтехники не наблюдается.

Согласно предварительным данным, обрушение произошло в курилке. Точная причина случившегося пока выясняется, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что несколько военнослужащих пострадали в Можайском районе Московской области при обрушении навеса в дислоцированной там воинской части. По одной из версий, из-за большого скопления снега рухнула кровля в курилке автопарка. В пресс-службе Западного военного округа сообщили о четверых пострадавших — военнослужащих по контракту, которые получили незначительные ушибы и ссадины. Там утверждают, что угрозы жизни и здоровью военнослужащих нет.