Опубликовано видео допроса матери, замуровавшей сына в подвале в Астрахани

https://static.news.ru/photo/924f616c-b7b6-11ea-8be1-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Астраханской области

СКР опубликовал видео допроса жительницы Астраханской области, которая убила своего 12-летнего сына. Женщина призналась, что ударила мальчика несколько раз гантелей во время ссоры, отчего тот скончался.

Потом я вытерла кровь, подогнала машину к главному входу. Спустила его на первый этаж, погрузила в машину на заднее сиденье, — сообщила она сыщикам.

В машину она также погрузила окровавленную подушку, матрас, одежду погибшего и пакет с гантелей. Со слов женщины, она отвезла и выгрузила тело в дом, который принадлежит старшему сыну. Труп ребёнка в итоге нашли замурованным в бетон под полом.

Потом доехала, бросила в реку целлофановый пакет с гантелей, — добавила она.

Всё произошло 5 марта. Накануне ребёнок ушёл в школу, а вернулся только под утро. Сыщики предполагают, что это и стало причиной конфликта, приведшего к убийству. Мать заявила об исчезновении ребёнка в полицию. При этом семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели мальчика около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. Труп ребёнка сыщики обнаружили 19 июня. 26 числа его матери предъявили обвинение в убийстве. Она арестована и признаёт свою вину.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве — известный в регионе политический деятель. Она неоднократно баллотировалась в депутаты региональной думы и на пост губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде арестовали местного жителя, которого подозревают в убийстве 17-летнего гражданина Азербайджана. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину.