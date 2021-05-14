ОНК: в психбольнице при СИЗО «Бутырка» пациент покончил с собой

В Москве в психиатрической больнице при СИЗО «Бутырка» с собой покончил пациент. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачёва.
По информации Евы Меркачёвой, акт суицида произошёл 7 мая.
Покончил с собой один из пациентов психбольницы, 50-летний мужчина. Он, как оказалось, раньше не раз был судим, и за решётку его, так или иначе, приводила склонность к наркотикам. Кстати, в своё время он даже отбывал срок в «Бутырке», в хозотряде, — написала Меркачёва.
По имеющимся данным, на свободе мужчина употреблял тяжёлые наркотики и в больнице, несмотря на терапию, его состояние только ухудшилось. Сосед по камере в это время спал и не мог помешать происходящему.
Поскольку всё произошло в санузле (тот не просматривается камерами видеонаблюдения), то сотрудники не сразу заметили, что произошло, — добавила Меркачёва.
Как пишет член ОНК, это уже второй случай суицида в психбольнице «Бутырки» за год. В прошлый раз по факту случившегося было заведено уголовное дело по статье о халатности.
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