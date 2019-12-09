https://static.news.ru/photo/24331774-9632-11e9-8fad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/dpa

Извержение произошло на единственном активном вулканическом острове Новой Зеландии Уайт-Айленд. В этот момент в окрестностях вулкана находились около 100 человек, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Полиция подтвердила гибель одного человека, несколько пропали без вести. Уайт-Айленд расположен в 50 км от острова Северный, власти проводят спасательную операцию.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Сообщается, что несколько человек получили ранения, сейчас их перевозят с острова, — уточнила Ардерн.

Она отметила, что среди пострадавших могут быть туристы. По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м.

Ранее в Индонезии произошло извержение самого активного вулкана. Власти не стали эвакуировать жителей провинции Центральная Ява, но закрыли зону в радиусе 3 км от Мерапи, писал NEWS.ru.