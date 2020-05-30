Неизвестные избили мужчину в Москве и украли у него рюкзак с крупной суммой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь с 30 на 31 мая на 278-м километре федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.

Автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом, — передаёт «Интерфакс» сообщение источника в УГИБДД. Отмечается, что погибли водитель и двое пассажиров легкового...