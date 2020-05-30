Происшествия

Неизвестные избили мужчину в Москве и украли у него рюкзак с крупной суммой

10:14, 31 мая 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ленинградском шоссе в Москве неизвестные брызнули мужчине в лице из газового баллончика, избили его и отобрали у него рюкзак с 12 миллионами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Полицейскими установлено, что нападению подвергся безработный 1976 года рождения, — передаёт ТАСС слова источника.

Известно, что нападавшие были в чёрных масках. Помимо денег в рюкзаке находились личные документы и ключи от квартиры.

По факту нападения, избиения и кражи началась доследственная проверка.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-директор Аллы Пугачёвой Ольга Джавахадзе обратилась в больницу после избиения. Инцидент произошёл в Одинцово. Женщина жаловалась на боль в области рёбер, на лице у неё были синяки.

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