https://static.news.ru/photo/6b724b2c-5564-11ea-ac9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможным мотивом 15-летнего Кирилла из города Кандалакши Мурманской области, подозреваемого в покушении на убийство 11-летнего Алексея, могла стать неприязнь, которую испытывал его младший брат к потерпевшему.

По данным РЕН ТВ, Алексей и брат подозреваемого Артур учились в одном классе и между ними постоянно происходили конфликты. Артур рассказывал об этом старшему брату. Из-за этого 15-летний Кирилл часто провоцировал 11-летнего мальчика в школе, но тот никогда не отвечал.

Мама Алексея узнала об этом и просила школьную администрацию разобраться в ситуации, но ей посоветовали обратиться в полицию. После этого Кирилл перестал провоцировать мальчика, даже приходил к нему в гости. Однако спустя две недели напал на него.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории города Кандалакши в Мурманской области произошло ЧП. Подросток 15-ти лет избил 11-летнего ребёнка до потери сознания. После этого несовершеннолетний преступник закопал мальчика в снегу. Данную информацию в разговоре с журналистами огласили сотрудники СК РФ.