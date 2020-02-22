Возможным мотивом 15-летнего Кирилла из города Кандалакши Мурманской области, подозреваемого в покушении на убийство 11-летнего Алексея, могла стать неприязнь, которую испытывал его младший брат к потерпевшему.
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Мама Алексея узнала об этом и просила школьную администрацию разобраться в ситуации, но ей посоветовали обратиться в полицию. После этого Кирилл перестал провоцировать мальчика, даже приходил к нему в гости. Однако спустя две недели напал на него.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории города Кандалакши в Мурманской области произошло ЧП. Подросток 15-ти лет избил 11-летнего ребёнка до потери сознания. После этого несовершеннолетний преступник закопал мальчика в снегу. Данную информацию в разговоре с журналистами огласили сотрудники СК РФ.
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