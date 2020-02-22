https://static.news.ru/photo/2208ad18-5542-11ea-97a9-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: murmansk.sledcom.ru

На территории города Кандалакше в Мурманской области произошло ЧП. Подросток 15-ти лет избил 11-летнего ребёнка до потери сознания. После этого несовершеннолетний преступник закопал мальчика в снегу. Данную информацию в разговоре с журналистами огласили сотрудники СК РФ.

Следователи отметили, что правонарушение произошло днём в пятницу, 21 февраля. Подросток избил ребёнка до потери сознания и посчитал, что потерпевший погиб. После этого малолетний злоумышленник закопал тело избитого в снегу.

Взрослыми, обнаружившими потерпевшего, вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На это теле зафиксировали следы насилия, — приводит Znak сообщение от СК.

В настоящее время правоохранители задержали подозреваемого. Вопрос об аресте подростка находится на рассмотрении.

Как ранее писал NEWS.ru, в Петербурге женщина за сделанное её дочери замечание избила воспитательницу группы продлённого дня.

Инцидент произошёл после того, как 63-летняя Гюзель Макулова, которая присматривает за второклашками на продлёнке в 540-й гимназии, сделала замечание пятикласснице, которая расталкивала её подопечных в очереди в столовой. По словам свидетелей, после обеда к Макуловой подбежала «дорого-богато одетая дама» и выяснив, что это она сделала замечание её дочери, несколько раз ударила воспитательницу сумкой.