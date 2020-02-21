https://static.news.ru/photo/ab593b12-54d1-11ea-9beb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Петербурге женщина за сделанное её дочери замечание избила воспитательницу группы продлённого дня.

Инцидент произошел после того, как 63-летняя Гюзель Макулова, которая присматривает за второклашками на продлёнке в 540-й гимназии, сделала замечание пятикласснице, которая расталкивала её подопечных в очереди в столовой. По словам свидетелей после обеда к Макуловой подбежала «дорого-богато одетая дама» и выяснив, что это она сделала замечание её дочери, несколько раз ударила воспитательницу сумкой.

Как сообщает «Фонтанка», воспитательница сняла побои в травмпункте и написала заявление в полицию. Сейчас она находится на больничном. Родители второклассников написали директору гимназии письмо в поддержку Макуловой.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Шахты учителя Алексея Желткова, оскорбившего школьника после того, как тот поговорил на уроке с депутатом от «Единой России», оштрафовали на 10 тысяч рублей.