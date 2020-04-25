Фигурант дела Шурыгиной вступился за обвиняемого в групповом изнасиловании

https://static.news.ru/photo/1f1abe80-87aa-11ea-869f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в групповом изнасиловании попросил помощи у фигуранта дела Шурыгиной Сергея Семёнова. После тюрьмы он стал правозащитником и помогает тем, кто столкнулся с беззаконием. 20-летний Ислам из Набережных Челнов обратился к нему с похожей историей.

Молодой человек познакомился с девушкой в баре. Она была пьяна и, когда почувствовала себя плохо, он вызвался проводить её до туалета. Там они долго разговаривали, пока на пороге уборной не появился охранник, который выставил Ислама за дверь. На следующий день к молодому человеку нагрянули полицейские. На него и ещё нескольких мужчин из бара подала заявление девушка, которую в тот вечер якобы изнасиловали в кабинке туалета, передаёт Teleprogramma.pro.

Как утверждает мужчина, в интимный контакт с ней он не вступал. В его пользу говорит и отсутствие его биоматериала на месте преступления. Несколько раз молодому человеку продлевали арест. Сейчас под стражей — пятеро обвиняемых.

Шурыгина стала известной на всю страну после истории с изнасилованием на даче. Эта ситуация многократно обсуждалась в телевизионных ток-шоу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нижегородской области 19-летнего Дмитрия Монаха и его друга Сергея Щенникова осудили за педофилию. Молодых людей обвинили в сексе с 13-летней школьницей. Из доказательств следствие располагает только показаниями девочки и её мамы.