На Ямале столкнулись нефтеналивная баржа и теплоход

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Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения нефтеналивной баржи и теплохода. Инцидент произошёл на 72 км протоки Хаманельская Обь в Ямало-Ненецком автономном округе.

В результате столкновения гружёная дизельным топливом баржа получила пробоину. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. По предварительным данным, никто не пострадал, передаёт ТАСС.

Как сообщал ранее NEWS.ru, в столице 15 сентября был повреждён Крымский мост проходившей под ним баржей с поднятой мачтой стационарного крана. Этим краном судно задело металлические конструкции моста. Пострадавших нет.

Ещё один инцидент с баржей произошёл 9 сентября в Сургуте. Там на реке Чёрная баржа столкнулась с катером. В результате четыре человека погибли и столько же получили ранения.