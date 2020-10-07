На реке в Воронежской области произошёл разлив нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/edcdfc72-08a3-11eb-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 36.rpn.gov.ru

В Воронежской области обнаружена утечка нефтепродуктов на реке Усманке. ЧП зафиксировали инспекторы местного Роспотребнадзора.

Как передаёт ОТР , разлив нефти произошёл в Рамонском районе в нескольких сотнях метров от того места, где Усманка впадает в реку Воронеж. Отмечается, что загрязнение покрыло всю поверхность русла на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Причиной аварии стал пожар на земснаряде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.