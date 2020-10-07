На реке в Воронежской области произошёл разлив нефтепродуктов

В Воронежской области обнаружена утечка нефтепродуктов на реке Усманке. ЧП зафиксировали инспекторы местного Роспотребнадзора.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.
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