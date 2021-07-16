На поиски пропавшего в Томской области самолёта вылетел вертолёт

Самолёт Ан-28, пропавший ранее с радаров, мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе. На это указывает сигнал маяка лайнера, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в МЧС.

Маяк сработал над Бакчарским районом. На поиски самолёта вылетел борт Ми-8, — сообщил изданию представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

По данным ведомства, на борту Ан-28 находились 14 пассажиров и три члена экипажа.

Самолёт принадлежал авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛА). Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый — Томск. В компании подтвердили, что Ан-28 пропал с радаров в Томской области.

Ранее Ан-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. Некоторое время спустя его обломки были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. На борту находились 22 пассажира и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Позже в Сети появилась запись переговоров экипажа воздушного судна с диспетчером. Пилоты о нештатных ситуациях не сообщали. Диспетчер, в свою очередь, порекомендовал им «не снижаться в море».