МВД раскрыло подробности задержания подозреваемого в убийстве детей

Вероятного убийцу 10-летних Насти Феслер и Ульяны Дегтярь в городе Киселёвске Кемеровской области полиция нашла меньше чем за сутки с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передают «Известия».

В результате отработки информации с камер видеонаблюдения в течение нескольких часов полицейскими был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый житель региона, он задержан и доставлен в отдел полиции. Позднее тела девочек были обнаружены в заброшенном доме. Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток, — рассказала Волк.

Она также отметила участие волонтёров в поисках девочек.

Видео с подозреваемым Виктором Пестерниковым опубликовал Следственный комитет России.

Ранее стало известно, что Пестерников неоднократно нарушал условия надзора после освобождения из колонии в 2019 году. Он отбывал 10-летний срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщалось, в городе Киселёвске Кемеровской области обнаружили тела пропавших 6 сентября Насти Феслер и Ульяны Дегтярь. Задержанный Виктор Пестерников признался в изнасиловании и убийстве детей и показал местонахождение тел, хотя сначала отрицал вину.