https://static.news.ru/photo/a6f86748-2d06-11ea-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: dvrpso.ru

Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане. Пока обследование сопки результатов не дало.

Известно, что два нетрезвых молодых человека на такси приехали к подножию сопки — излюбленному месту горожан, вышли и попросили водителя подождать их. Погуляв, они вернулись, попросили отвезти их домой, но тут один из мужчин обнаружил, что потерял телефон, сообщает магаданский филиал ДВРПСО.

Пассажир вышел из такси, пошёл на поиски телефона. Его приятель, не дождавшись возвращения, пошёл искать его. Потерявший телефон вернулся, попросил увезти его, в конце поездки расплатился с водителем и ушёл.

Водитель такси заволновался за судьбу второго человека и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обратились за помощью к спасателям, те на снегоходе обследовали подножие сопки, но никого не нашли. Молодого человека никто из гуляющих у сопки людей не видел.

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