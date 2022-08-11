Москвич зарезал знакомого из-за критики спецоперации

Москвич убил знакомого во время обсуждения обострения конфликта на Украине, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Обвиняемому не понравилась критика российских военных.

Виталий и Павел выпивали в квартире у своего знакомого, Александра. В какой-то момент разговор у парней опасно свернул в сторону Украины. Слово за слово — и выяснилось, что Виталий искренне поддерживает «спецоперацию», а вот Александр настроен куда менее патриотично. На эмоциях сторонник СВО схватился за кухонный нож и несколько раз ударил политического противника в спину, — говорится в сообщении.

По информации издания, после потасовки Александр упал на диван, а Павел, пребывая в состоянии шока, и Виталий просто разошлись по домам. Лишь через пять дней труп мужчины обнаружила его супруга.

В итоге Виталий, зарезавший оппонента, признал вину и явился в полицию с повинной. Мужчина объяснил, что не хотел никого убивать, но его разозлило неуважение Александра к российским военным.

Ранее 62-летний житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве своей соседки, чье тело было обнаружено в раскладном диване в его квартире. Мужчина распивал с 72-летней пенсионеркой спиртные напитки, после чего между ними завязалась ссора. Он нанес женщине несколько ударов молотком по голове, в результате полученных травм она скончалась.