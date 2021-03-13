Москвич истязал дочь несколько лет после смерти матери

https://static.news.ru/photo/b58ddd72-853b-11eb-8951-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следственный комитет начал проверку по факту издевательств жителя столицы над 12-летней дочерью. После смерти матери в 2017 году мужчина истязал ребёнка, бил её и издевался.

О ситуации в семье сообщила в Instagram детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Она обратила внимание на появление в соцсетях информации о насилии и жестоком обращении отца в отношении дочери. Информацию разместила сестра девочки, указавшая, что отец пьёт и курит дома, регулярно бьёт дочь, заставляет есть еду с барсучьим жиром и не пускает в туалет.

К этому прикладывались фотографии девочки с побоями, которые продолжались несколько месяцев.

Кузнецова указала, что в настоящий момент папашей-извергом занимается Следственный комитет. Проводится процессуальная проверка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе. В своём избиении девочка винит сверстниц.