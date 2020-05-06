Происшествия

Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП

16:25, 06 мая 2020

Глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию. ДТП произошло, когда дипломат возвращался домой на такси.

62-летний водитель автомобиля погиб. По предварительной информации, у него произошла остановка сердца, после чего двигавшаяся на малой скорости машина врезалась в припаркованный автомобиль.

Министр иностранных дел Петржичек не пострадал. Он выразил искренние соболезнования семье умершего, передаёт Blesk.

Ранее в аварию попал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В результате ДТП водитель чиновника вывихнул руку, писал NEWS.ru.

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