Минимум четверо пострадали при сходе лавины на Домбае

Фото: 09.mchs.gov.ru

Кадры с камер наблюдения на автозаправочной станции в посёлке Шушары на юге Санкт-Петербурга в тот момент, когда неизвестный с оружием забрал у кассира 60 тысяч рублей, попали в Интернет.

На кадрах видно, как сотрудник АЗС уснул на рабочем месте. Он положил голову на руки и, судя по всему, крепко заснул. В какой-то момент он просыпается, вскакивает и пытается привести...