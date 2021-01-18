Минимум четверо пострадали при сходе лавины на Домбае

На Домбае в результате схода лавины, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в оперативных службах Карачаевского городского округа.
По их данным, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги на курорте,
Четыре человека пострадали. Длина лавины — 300 метров, — говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-службе МЧС России, снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Сообщение об этом поступило в 13:30,
По предварительной информации, под лавину попали два вагончика, повреждено кафе, — сообщили в МЧС.
В ведомстве отметили, что группировка спасателей составит 172 человека.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лыжник из Московской области стал жертвой лавины на горе Чегет в Приэльбрусье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Согласно данным ведомства, сообщение о случившемся поступило 16 января в 13:00 мск.