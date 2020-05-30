Место боя в ингушском городе Сунжа осматривают взрывотехники

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На месте проведения спецоперации по нейтрализации боевиков в ингушском городе Сунжа сейчас работают взрывотехники. По предварительным данным, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Работают взрывотехники, активная фаза боя завершена, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Число боевиков уточняется, по предварительным данным, в помещении находилось не более трёх человек. Бой проходил в помещении кафе, магазина и хозяйственной пристройки.

Как писал NEWS.ru, силовики завершили штурм хозяйственной постройки в ингушском городе Сунжа. В ней укрывались двое боевиков. Ранее в городе был введён режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранительные органы призвали граждан не допускать паники и сохранять спокойствие. Режим КТО действовал в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.