Мать рэпера Картрайта нашла несостыковки в рассказе невестки

https://static.news.ru/photo/4e684406-d52e-11ea-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/andy_cartwright

Мать погибшего рэпера Картрайта указала на несовпадения в рассказе невестки Марины Кохал. Женщина считает, что невестка всё же убила её сына, а историю о «великой любви» придумала.

Например, если жена рэпера хотела, чтобы он пропал, для чего она ему отрезала кончики пальцев. Ответ на этот вопрос очевиден: чтобы его не опознали, дабы скрыть так следы преступления. Такую версию Пятому каналу озвучил адвокат матери Александра Юшко Антон Кобит.

Версию Марины Кохал юрист назвал крайне абсурдной. Если она была любящей женой, отчего, найдя тело мужа, кинулась расчленять его, а не звонить в скорую. Причём процесс разрезания трупа шёл несколько дней, то есть женщина действовала хладнокровно.

Не было ни одного доказательства, что рэпер употреблял наркотики. Хотя изначально Кохал заявила, что муж умер именно из-за передозировки. Свидетели уверяют, что погибший Юшко не употреблял ни наркотики, ни психотропные вещества. Позже это подтвердит и экспертиза.

Из этого можно сделать вывод, что Марина Кохал не была любящей женой, а была хладнокровной убийцей. Это подтверждает тот факт, что в перерывах между расчленением тела супруга она писала от имени мужа на его странице в Instagram. Такую расчётливость и хладнокровность вряд ли могла проявить любящая женщина.

Предпринимали все попытки скрыть следы преступления. Что-то пошло не так, поэтому они обратились в правоохранительные органы, — пояснил адвокат.

Кобит призвал вдову и её мать одуматься и дать правдивые показания. Он уверен, что истину всё равно установят и обе понесут заслуженное наказание. После будет поздно доказывать, что действия Марины Кохал не были спланированы и носили спонтанный характер.

Что касается состояния матери рэпера, то она находится в подавленном состоянии, переживает нервное потрясение и не собирается предъявлять невестке никаких имущественных требований. Она хочет только справедливого решения суда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать жены рэпера Энди Картрайта не помогала дочери резать тело мужа. Об этом рассказала адвокат супруги покойного Ирина Скурту.