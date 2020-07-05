В Воронеже произошла массовая драка с участием темнокожих иностранцев

Полиция Воронежа выясняет причины массовой потасовки, в которой принимали участие не только местные жители, но и несколько темнокожих мужчин. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
Инцидент произошёл утром 5 июля на улице Шишкова, 146, около торгового центра. Судя по
Очевидцы в причине конфликта не разобрались — одни утверждали, что зачинщиками стали иностранцы, которые вели себя неадекватно. Другие, наоборот, за них заступались, утверждая, что местный житель был пьян.
По версии,
Поначалу словесная перепалка действительно проходила без рукоприкладства — мужчины разговаривали между собой на повышенных тонах. Но когда кончились слова, в дело пошли кулаки.
По данным ГТРК «Воронеж», которая
Ранее NEWS.ru писал, что в Канаде две женщины повздорили прямо на улице. В процессе потасовки одна из них выхватила у другой собаку на поводке и начала бить оппонентку животным, используя его в качестве оружия.
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