В Воронеже произошла массовая драка с участием темнокожих иностранцев

https://static.news.ru/photo/d6dba4ee-bed7-11ea-99be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Воронежа выясняет причины массовой потасовки, в которой принимали участие не только местные жители, но и несколько темнокожих мужчин. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Инцидент произошёл утром 5 июля на улице Шишкова, 146, около торгового центра. Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, в драке принимали участие около десятка человек. Один из них — судя по всему, местный житель — был похож на нетрезвого человека.

Очевидцы в причине конфликта не разобрались — одни утверждали, что зачинщиками стали иностранцы, которые вели себя неадекватно. Другие, наоборот, за них заступались, утверждая, что местный житель был пьян.

По версии, озвученной РЕН ТВ, один из иностранцев заступился за ребёнка, которого обижали. Это вызвало недовольство другого мужчины. Между ними вспыхнул конфликт, который перетёк в драку с участием других прохожих.

Поначалу словесная перепалка действительно проходила без рукоприкладства — мужчины разговаривали между собой на повышенных тонах. Но когда кончились слова, в дело пошли кулаки.

По данным ГТРК «Воронеж», которая ссылается на пресс-службу регионального управления МВД, заявление в полицию написал 51-летний горожанин. Какое отношение мужчина имеет к потасовке, доподлинно неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Канаде две женщины повздорили прямо на улице. В процессе потасовки одна из них выхватила у другой собаку на поводке и начала бить оппонентку животным, используя его в качестве оружия.