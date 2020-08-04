«Какая-то бомба»: Трамп считает взрыв в Бейруте нападением

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил взрыв в столице Ливана с американскими генералами и они считают произошедшее нападением, а не случайностью.

Как объяснил хозяин Белого дома, такое мнение военные специалисты высказали, основываясь на характере взрыва, передаёт РИА Новости.

Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба, — сказал Трамп.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что взрыв в порту Бейрута произошёл из-за ненадлежащего хранения 2750 тонн аммиачной селитры.